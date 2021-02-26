Україна значно поліпшила ситуацію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні дві українські команди добилися чудових результатів в єврокубках і вийшли в наступну стадію плей-офф.

Перемоги "Динамо" і "Шахтаря" дозволили Україні набрати в скарбничку асоціації цілих 0,8 балів. Завдяки цьому Україна виявилася на мінімальній відстані від Шотландії, єдиний представник якої "Рейнджерс" також здобув перемогу і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тепер між Україною та Шотландією лише 0,25 бала.

Варто також відзначити, що Туреччина, Данія і Кіпр, що йдуть слідом за Україною, втратили всі свої команди і не зможуть посунути нашу асоціацію з 12-го рядка.

У той же час перемога "Динамо" в Брюгге не тільки дозволила нашому клубу пройти далі, але і вибила єдиного представника Белгії (9-е місце), який ще залишався в єврокубках.

Також Австрія (10-е місце) позбулася своїх представників в еврокубхах - "Фольфсберг" поступився "Тоттенгему", а "Зальцбург" - "Вільярреалу".

Таким чином, в України з'явився шанс обійти і ці асоціації.

Нагадаємо, 11-е місце дозволяє розраховувати на те, що чемпіон нашої країни потрапить безпосередньо в групу Ліги Чемпіонів, для цього потрібно всього лише, щоб тріумфатор Ліги Чемпіонів-2021/22 також завоював путівку в ЛЧ через свій чемпіонат.

У той же час 12-а і 13-а асоціації вже не можуть надати такої опції, і чемпіон буде грати в кваліфікації. Більш того, володар Кубка країни (№13) почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж №7-12.