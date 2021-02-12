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Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо подав у відставку після сексистських висловлювань

На початку місяця він звинуватив жінок у тому, що вони "занадто багато говорять". 

Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо подав у відставку після сексистських висловлювань
Фото: nippon.com

Голова оргкомітету Олімпіади в Токіо, експрем'єр Йосіро Морі подав у відставку і перепросив за сексистські висловлювання на адресу жінок.

Він оголосив про своє рішення в п'ятницю на зборах оргкомітету. Морі зазначив, що зараз найголовнішим є успішне проведення Олімпіади, пише Reuters.

"Мої недоречні коментарі спричинили багато клопоту. Мені дуже прикро", - зазначив Морі.

На початку лютого на засіданні комітету Морі заявив, що "жінки надо багато говорять", тому наради за їхньою участю тривають довго. Після масового обурення він перепросив, але відмовився подавати у відставку. Утім суспільство це не заспокоїло - від участі в підготовці Олімпіади відмовилися понад 400 волонтерів. Також його розкритикував концерн Toyota, що виступає спонсором змагань, пише "24 спорт".

Анонімні джерела агентства стверджують, що чимало чиновників хотіли б, щоб Морі на посаді голови комітету замінила жінка. 

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо мала пройти влітку 2020 року, але була перенесена через коронавірус. У цей момент Ігри планують провести з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Попри чутки про нові перенесення Ігор, влада Японії і оргкомітет змагань запевняють, що Олімпіада пройде як було заплановано. 

Через ковід змагання проходитимуть за новими правилами. Спортсмени на Олімпіаді повинні використовувати додаток, в якому будуть повідомляти про своє самопочуття. Крім того, вони мусять максимально уникати фізичного контакту з іншими людьми і дотримуватися двометрової дистанції. Також їм заборонено відвідувати змагання як глядачам.

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