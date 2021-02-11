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В ході матчу Australian Open вболівальниця на трибуні показала Надалю середній палець - Рафаеля це лише розсмішило

Рафа вийшов до третього кола.

Фото: twitter

У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу друга ракетка світу Рафаель Надаль розім'явся на американцеві Майклі МмО (№177 АТР) - 6:1, 6:4, 6:2.

Під час поєдинку однієї з вболівальниць на трибуні, по всій видимості, не зовсім сподобався сценарій, за яким складається матч, і в знак протесту вона показала Надалю середній палець. Реакція іспанця була безцінна.

Коли після матчу Надаля запитали, чи не знав він цю леді, він продовжив сміятися і відповів: "Ні. І, якщо чесно, не хочу знати". 

Стадіон вибухнув оплесками. А на прес-конференції Рафа відповів трохи більш розгорнуто: "Вона випила забагато джина або текіли. Це було дивно, але смішно. Звичайно, я здивувався, що мені показали середній палець, але подумав про себе: "Бідна жінка, вона, мабуть, п'яна".

Додамо, що в третьому раунді Рафу чекає зустріч з британцем Кемероном Норрі (№67 АТР).

Highlights зустрічи Надаль - Ммо.

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