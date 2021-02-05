Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

В рамках заключного матчу 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі між "Тоттенгемом" і "Челсі".

За рахунок реалізованого на 24-й хвилині Жоржиньо пенальті мінімальну перемогу здобув "Челсі" - 1:0.

Для наставника шпор Жозе Моуріньо це був перший випадок в його тренерській кар'єрі, коли очолювана ним команда програла два поспіль домашні матчі.

1 - In what was his 327th home league match, Spurs boss José Mourinho has suffered back-to-back league defeats on home soil for the very first time in his managerial career. Questions. pic.twitter.com/LB6fAhV1uU — OptaJoe (@OptaJoe) February 4, 2021

Нагадаємо, в рамках 20-го туру "Тоттенгем" поступився на своєму полі "Ліверпулю" - 1:3.

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Челсі".