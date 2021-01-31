Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Заборгованість українців за комуналку досягла 73 мільярдів гривень
Заборгованість українців за комуналку досягла 73 мільярдів гривень
ГоловнаСпорт

Традиційною бійкою, видаленням і драмою завершився фінал Кубка Лібертадорес між "Сантосом" і "Палмейрасом"

Дві бразильські команди зустрілися на "Маракані".

&quot;Палмейрас&quot;
Фото: EPA/UPG
"Палмейрас"

На стадіоні "Маракана" відбувся фінал Кубка Лібертадорес, в якому зустрічалися бразильські "Палмейрас" і "Сантос".

Фінальний поєдинок южноамериканської Ліги чемпіонів завершився перемогою "Палмейраса" - 1:0.

Автором єдиного голу на 90+9 хвилині став півзахисник Брено Лопес, який з'явився на полі лише на 85-й хвилині.

За моментами матч видався не дуже яскравим, проте за драматизмом він підтвердив репутацію традиційного протистояння двох бразильських клубів у фіналі великого турніру.

Відзначимо, що з 75-ї хвилини обидві команди практично виключили зі свого сценарію ризик, акумулюючи енергію, транзитом через овертайми, на серію пенальті.

Єдиний спалах стався на 90+8 хвилині, коли не витримали нерви у наставника "Сантоса" Кука, який вирішив перешкодити Маркосу Роше швидко ввести м'яч в гру, отримавши за це пряму червону картку. Тут же на емоціях поговорили і інші гравці команд.

А в наступній атаці трапилася драма. Футболісти "Сантоса" надали Роні неймовірну свободу на правому фланзі, чим форвард"Палмейраса" скористався сповна, здійснивши шикарний крос в штрафну, де Лопес перестрибнув свого візаві і по хитромудрій дузі направив м'яч за спину голкіперу Джону.

Бруно Лопес
Фото: EPA/UPG
Бруно Лопес
Це був перший удар в площину воріт "Сантоса" -1:0.

"Палмейрас" вдруге в своїй історії завоював Копа Лібертадорес.

Фани &quot;Палмейраса&quot;
Фото: EPA/UPG
Фани "Палмейраса"

Додамо, що у складі переможців весь матч на полі провів найкращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" Луїс Адріано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також