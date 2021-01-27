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Ібрагімович став антигероєм у кубковому дербі проти "Інтера"

Rossoneri програли Nerazzurri.

У чвертьфіналі Кубка Італії жереб звів дві міланські команди: на порожньому "Сан-Сіро" формальну роль господарів виконували футболісти "Інтера".

На 32-й хвилині рахунок відкрили гості. Златан Ібрагімович метрів з 12 більярдним ударом з-під захисника Олександра Коларова поклав м'яч у далекий кут воріт Саміра Хандановича - 0:1.

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

На останній хвилині тайму в лобовій атаці зійшлися два "бойових слони" - Ромелу Лукаку і Златан, за що отримали від рефері Паоло Валері по жовтій картці.

Ромелу Лукаку і Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Ромелу Лукаку і Златан Ібрагімович

На 59-й хвилині Ібрагімович і Коларов знову опинилися в центрі уваги, коли швед необережно зіграв на відбиранні м'яча, при цьому серб продемонстрував непогану акторську майстерність – і Валері нагородив Златана другим "гірчичником".

Особливо радий цьому епізодові Коларов
Фото: EPA/UPG
Особливо радий цьому епізодові Коларов

"Інтеру" знадобилося 12 хвилин на реалізацію чисельної більшості. Рефері за допомогою VAR призначив пенальті, яке реалізував Лукаку - 1:1.

Ромелу Лукаку
Фото: EPA/UPG
Ромелу Лукаку

Усе йшло до доданого часу і, можливо, серії пенальті, але Крістіан Еріксен на 90+7 хвилині бездоганно виконав свій фірмовий трюк - забив зі штрафного: 2:1.

Крістіан Еріксен
Фото: EPA/UPG
Крістіан Еріксен

Щоб відігратися, підопічним Стефано Піолі забракло і сил, і часу - "Інтер" вийшов у півфінал Кубка.

&quot;Інтер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Інтер"

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