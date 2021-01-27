У чвертьфіналі Кубка Італії жереб звів дві міланські команди: на порожньому "Сан-Сіро" формальну роль господарів виконували футболісти "Інтера".

На 32-й хвилині рахунок відкрили гості. Златан Ібрагімович метрів з 12 більярдним ударом з-під захисника Олександра Коларова поклав м'яч у далекий кут воріт Саміра Хандановича - 0:1.

Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

На останній хвилині тайму в лобовій атаці зійшлися два "бойових слони" - Ромелу Лукаку і Златан, за що отримали від рефері Паоло Валері по жовтій картці.

Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку і Златан Ібрагімович

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

На 59-й хвилині Ібрагімович і Коларов знову опинилися в центрі уваги, коли швед необережно зіграв на відбиранні м'яча, при цьому серб продемонстрував непогану акторську майстерність – і Валері нагородив Златана другим "гірчичником".

Фото: EPA/UPG Особливо радий цьому епізодові Коларов

"Інтеру" знадобилося 12 хвилин на реалізацію чисельної більшості. Рефері за допомогою VAR призначив пенальті, яке реалізував Лукаку - 1:1.

Фото: EPA/UPG Ромелу Лукаку

Усе йшло до доданого часу і, можливо, серії пенальті, але Крістіан Еріксен на 90+7 хвилині бездоганно виконав свій фірмовий трюк - забив зі штрафного: 2:1.

Фото: EPA/UPG Крістіан Еріксен

Щоб відігратися, підопічним Стефано Піолі забракло і сил, і часу - "Інтер" вийшов у півфінал Кубка.