Фото: EPA/UPG Роберт Левандовскі

В рамках 18-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені зустрічалися команди з протилежних полюсів - "Баварія" очолює турнірну таблицю, а "Шальке" її замикає.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка не зустріли опір з боку господарів, забивши 4 "сухих" голи.

Таким чином, голкіпер "Баварії" Мануель Нойєр став одноосібним рекордсменом Бундесліги по кліншітам - 34-річний німець провів 197 матчів "на нуль", на 1 поєдинок перевищивши показник свого співвітчизника і ексодноклубника Олівера Кана.

Manuel Neuer now holds the record for most clean sheets in Bundesliga history (197).



His clean sheet against former club Schalke sees him overtake Bayern legend Oliver Kahn. pic.twitter.com/bgmIJLkDZ8 — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

Крім того, у матчі проти "Шальке" свій 500-й гол у професійній кар'єрі забив Роберт Левандовскі. Robert Lewandowski hits another milestone: 5⃣0⃣0⃣ goals for club and country. 👏👏#UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 24, 2021

32-річний поляк провів 272 голи за "Баварію", 103 - за дортмундську "Боруссію", 41 - за "Лех", 21 - за "Зніч" і 63 у футболці національної збірної Польщі.

При цьому цей гол став для Роберта 23-м в поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки ж за підсумками 18 турів.

Крім того, Левандовскі встановив ще два досягнення. Він став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль.

Robert Lewandowski becomes the first player in Bundesliga history to score in eight away games in a row.



What a player. pic.twitter.com/l4ZNWC96iS — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

Також поляк забиває "Шальке" вже в 11 матчах поспіль, що також є рекордною серією для німецького чемпіонату.

Додамо, що після цієї перемоги "Баварія" до 7 очок зміцнила своє лідерство в чемпіонаті.

Огляд матчу "Шальке" - "Баварія".