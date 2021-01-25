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Нойєр встановив новий рекорд Бундесліги, а Левандовскі забив 500-й гол у кар'єрі

Мануель відстояв черговий матч "на нуль".

Роберт Левандовскі
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовскі

В рамках 18-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені зустрічалися команди з протилежних полюсів - "Баварія" очолює турнірну таблицю, а "Шальке" її замикає.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка не зустріли опір з боку господарів, забивши 4 "сухих" голи.

Таким чином, голкіпер "Баварії" Мануель Нойєр став одноосібним рекордсменом Бундесліги по кліншітам - 34-річний німець провів 197 матчів "на нуль", на 1 поєдинок перевищивши показник свого співвітчизника і ексодноклубника Олівера Кана.

Крім того, у матчі проти "Шальке" свій 500-й гол у професійній кар'єрі забив Роберт Левандовскі.

32-річний поляк провів 272 голи за "Баварію", 103 - за дортмундську "Боруссію", 41 - за "Лех", 21 - за "Зніч" і 63 у футболці національної збірної Польщі.

При цьому цей гол став для Роберта 23-м в поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки ж за підсумками 18 турів.

Крім того, Левандовскі встановив ще два досягнення. Він став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль.

Також поляк забиває "Шальке" вже в 11 матчах поспіль, що також є рекордною серією для німецького чемпіонату.

Додамо, що після цієї перемоги "Баварія" до 7 очок зміцнила своє лідерство в чемпіонаті.

Огляд матчу "Шальке" - "Баварія".

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