В рамках 18-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені зустрічалися команди з протилежних полюсів - "Баварія" очолює турнірну таблицю, а "Шальке" її замикає.
Підопічні Ганса-Дітера Фліка не зустріли опір з боку господарів, забивши 4 "сухих" голи.
Таким чином, голкіпер "Баварії" Мануель Нойєр став одноосібним рекордсменом Бундесліги по кліншітам - 34-річний німець провів 197 матчів "на нуль", на 1 поєдинок перевищивши показник свого співвітчизника і ексодноклубника Олівера Кана.
Manuel Neuer now holds the record for most clean sheets in Bundesliga history (197).— Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021
His clean sheet against former club Schalke sees him overtake Bayern legend Oliver Kahn. pic.twitter.com/bgmIJLkDZ8
Крім того, у матчі проти "Шальке" свій 500-й гол у професійній кар'єрі забив Роберт Левандовскі. Robert Lewandowski hits another milestone: 5⃣0⃣0⃣ goals for club and country. 👏👏#UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l
Robert Lewandowski hits another milestone: 5⃣0⃣0⃣ goals for club and country. 👏👏#UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 24, 2021
32-річний поляк провів 272 голи за "Баварію", 103 - за дортмундську "Боруссію", 41 - за "Лех", 21 - за "Зніч" і 63 у футболці національної збірної Польщі.
При цьому цей гол став для Роберта 23-м в поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки ж за підсумками 18 турів.
Крім того, Левандовскі встановив ще два досягнення. Він став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль.
Robert Lewandowski becomes the first player in Bundesliga history to score in eight away games in a row.— Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021
What a player. pic.twitter.com/l4ZNWC96iS
Додамо, що після цієї перемоги "Баварія" до 7 очок зміцнила своє лідерство в чемпіонаті.