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"Барселона" не забила 2 пенальті і лише в овертаймі перемогла в матчі Кубка Іспанії

Поганий приклад "Реала" ледь не став заразливий.

"Барселона" не забила 2 пенальті і лише в овертаймі перемогла в матчі Кубка Іспанії
"Корнелья" - "Барселона"
Фото: EPA/UPG

В рамках 1/16 фіналу Кубку Іспанії "Барселона" на виїзді зустрічалася з клубом 3-го дивізіону "Корнелья".

Основний час матчу завершився безрезультатно. Причому футболісти "Барси" двічі не змогли переграти 21-річного голкіпера господарів Рамона Хуана Раміреса.

Лише в овертаймі точні удари Усмана Дембеле і Мартіна Брейтуейта допомогли "Барселоні" проповзти в наступний раунд турніру - 2:0.

Раніше "Реал" на тій же стадії турніру на виїзді також грав з представником Сегунди Б і в овертаймі поступився - 1:2.

"Барселона" була недалеко, щоб повторити "подвиг" мадридців. Відзначимо, Ліонель Мессі в матчі участі не брав.

Огляд матчу "Корнелья" - "Барселона".

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