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Левандовскі оновив рекорд Бундесліги

Роберт відзначився голом у матчі проти "Аугсбурга".

Левандовскі оновив рекорд Бундесліги
Роберта Левандовскі
Фото: EPA/UPG

Напередодні чемпіон і лідер поточного розіграшу Бундесліги "Баварія" на виїзді здобула чергову перемогу над скромним "Аугсбургом" - 1:0.

Єдиний гол у матчі на рахунку Роберта Левандовскі. Цей гол став для поляка 22-м, забитим в першому колі, і за цим показником він встановив новий рекорд Бундесліги.

Попередній рекорд належав легендарному Герду Мюллеру, який за перше коло сезону-1968/69 забив 20 голів.

Відзначимо, що Роберт в першому колі взяв участь в 16 матчах. Всього в цьому сезоні Левандовскі відзначився 24 голами в 22 матчах у всіх турнірах.

Додамо, що в поєдинку з "Аугсбургом" голкіпер "Баварії" Мануель Нойєр повторив рекорд Бундесліги за кількістю зіграних матчів "на нуль", який до цього вечора одноосібно належав його одноклубнику Оліверу Кану - 196.

Огляд матчу "Аугсбург" - "Баварія".

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