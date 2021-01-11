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Асоціація гольфу США відмовилась проводити турнір на полі Трампа в Нью-Джерсі

PGA шукає альтернативне місце для проведення турніру у 2022 році.

Асоціація гольфу США відмовилась проводити турнір на полі Трампа в Нью-Джерсі
Фото: just-landed.com

Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA of America) відмовилася проводити турнір PGA Championship в гольф-клубі Дональда Трампа Bedminster у Нью-Джерсі.

Про це повідомив президент PGA of America Джим Річерсон у Twitter.

Причиною такого рішення стали заворушення під час штурму будівлі Капітолію.

"Рада директорів PGA of America проголосувала за те, щоб скористатися правом розірвати угоду про проведення чемпіонату PGA 2022 року в Trump Bedminster", – йдеться в повідомленні.

Наразі Асоціація шукає альтернативне місце для проведення турніру.

PGA Championship – це "мейджор", один з чотирьох найпрестижніших турнірів у професійному гольфі. Місця його проведення розплановані на десятиліття наперед.

Наприклад, контракт з Trump Organization, яка управляє гольф-клубами чинного президента США, було підписано ще у 2014 році. Компанія Трампа вже відреагувала на рішення PGA of America, назвавши його неправочинним, пише CNN. Там вважають, що умови контракту не дозволяють його розірвати.

Нагадаємо, раніше голова шотландського уряду в Единбурзі Нікола Стерджен закликала Трампа не приїжджати грати в гольф під час карантину.

Трамп володіє кількома полями для гольфу в США і Великобританії. Після перемоги на президентських виборах у 2016 році Трамп передав управління цим бізнесом своїм синам Еріку і Дональду-молодшому.

У 2019 році Трамп запропонував повести саміт "Великої сімки" у своєму гольф-клубів Маямі. Однак цю ідею розкритикували багато членів Демократичної партії США, вказавши на конфлікт інтересів, оскільки Трамп отримає фінансову вигоду, адже іноземні делегації мали б оплатити своє перебування на G7. 

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