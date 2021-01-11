Асоціація гольфу США відмовилась проводити турнір на полі Трампа в Нью-Джерсі

PGA шукає альтернативне місце для проведення турніру у 2022 році.

Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA of America) відмовилася проводити турнір PGA Championship в гольф-клубі Дональда Трампа Bedminster у Нью-Джерсі.

Про це повідомив президент PGA of America Джим Річерсон у Twitter.

Причиною такого рішення стали заворушення під час штурму будівлі Капітолію.

"Рада директорів PGA of America проголосувала за те, щоб скористатися правом розірвати угоду про проведення чемпіонату PGA 2022 року в Trump Bedminster", – йдеться в повідомленні.

Наразі Асоціація шукає альтернативне місце для проведення турніру.

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President — PGA of America (@PGA) January 11, 2021

PGA Championship – це "мейджор", один з чотирьох найпрестижніших турнірів у професійному гольфі. Місця його проведення розплановані на десятиліття наперед.

Наприклад, контракт з Trump Organization, яка управляє гольф-клубами чинного президента США, було підписано ще у 2014 році. Компанія Трампа вже відреагувала на рішення PGA of America, назвавши його неправочинним, пише CNN. Там вважають, що умови контракту не дозволяють його розірвати.

Нагадаємо, раніше голова шотландського уряду в Единбурзі Нікола Стерджен закликала Трампа не приїжджати грати в гольф під час карантину.

Трамп володіє кількома полями для гольфу в США і Великобританії. Після перемоги на президентських виборах у 2016 році Трамп передав управління цим бізнесом своїм синам Еріку і Дональду-молодшому.

У 2019 році Трамп запропонував повести саміт "Великої сімки" у своєму гольф-клубів Маямі. Однак цю ідею розкритикували багато членів Демократичної партії США, вказавши на конфлікт інтересів, оскільки Трамп отримає фінансову вигоду, адже іноземні делегації мали б оплатити своє перебування на G7.