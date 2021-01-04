Гравець близько 20 секунд підходив до м'яча.

У шкільному футбольному чемпіонаті Японії був забитий, напевно, самий повільний пенальті в історії футболу.

Молодий футболіст Комі Ріота спочатку ретельно підбирав вектор підходу до м'яча.

А коли визначився, то дуже повільно розбігався.

В цілому хитрющий японець витратив на виконання удару більше 20 секунд.

Що головніше, удар Ріота виконав дуже влучно.