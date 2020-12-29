Бекхем може возз'єднати зв'язку Мессі-Суарес

Сам Лео натякнув на це.

Власник "Інтера Майамі" Девід Бекхем планує возз'єднати в своїй команді знамениту каталонську зв'язку Ліонель Мессі-Луїс Суарес, повідомляє Goal.

Протягом 6 сезонів (з 2014 по 2020 рік) цей тандем успішно функціонував в "Барселоні". Однак з нинішнього сезону уругваєць представляє "Атлетіко". Відзначається, що футболісти можуть перебратися за океан не раніше 2022 року.

Минулого літа Мессі відкрито намагався покинути "Барселону", але аргентинець вирішив не йти на відкритий судовий конфлікт з клубом, а умовити керівництво клубу достроково розірвати контракт йому не вдалося.

У Лео був конфлікт з Жозепа Бартомеу, який вже покинув пост президента "блаугранас".

В одному з останніх інтерв'ю аргентинець заявив, що був би не проти спробувати свої сили в США.

У свою чергу, у Суареса минулого міжсезоння виник конфлікт з новим наставником "Барселони" Рональдом Куманом. У жовтні Луїс підписав дворічний контракт з "матрацниками".

У нинішньому сезоні футболісти також прдуктівно діють на поле. 33-річний Ліонель зіграв в 18 матчах "Барселони" у всіх турнірах, забивши 10 голів і зробивши 5 результативних передач. На рахунку його уругвайського однолітки - 14 ігор, в яких він відзначився сімома голами і одним ассистом.