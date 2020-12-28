Це дійсно був шедевр.

39-річний форвард "Мілана" Златан Ібрагімович назвав кращий гол в своїй багатій футбольній кар'єрі.

Нагадаємо, Златан почав забивати на батьківщині за "Мальме" (16 голів), і продовжив за "Аякс" (35), "Інтер" (57), "Барселону" (16), "Ювентус" (23), "Мілан" (62), ПСЖ (113), "Манчестер Юнайтед" (17) і "Лос-Анджелес Гелаксі" (53), а також за збірну Швеції (62).

Зараз Ібрагімович знову забиває за Rossoneri.

Саме один з голів за національну команду Ібрагімович назвав кращим.

"Мій гол у ворота Англії в 2012 році - найкращий. Це була ідеальна бісіклета", - наводить слова Ібрагімовича Marca.

Відзначимо, що в листопаді 2012 році Швеція обіграла Англію з рахунком 4:2 в товариському матчі. Ібрагімович відзначився покером.