Ібрагімович визнав лише одного футболіста, який сильніше його

Шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович знову зробив гучну заяву.

На цей раз 39-річний Ібра вважає себе другим в історії футболу після Дієго Марадони.

"Для мене перемоги - це наркотик. Складно пояснити, але я хочу перемагати на полі за всяку ціну. Я не брешу, коли говорю, що на тренуваннях я перемагав в 95% ігор. Тому що я вкладаю в це всі сили, навіть коли тренуюся. Якщо я програю, я злюся. Виграти Скудетто? Це було б найпрекраснішою подією на світі", - цитує Златана La Gazzetta dello Sport.

"Найсильніший футболіст всіх часів? Роналдо був феноменом, він був моїм кумиром, але є Марадона, кращий футболіст всіх часів. Єдиний, хто краще мене", - безапеляційно зізнався швед.

Раніше Ібрагімович самокритично назвав себе президентом, гравцем і тренером "Мілана".