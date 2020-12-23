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Чудовий асист Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти в півфінал Кубка Англійської ліги

"Городяни" обіграли "Арсенал".

Чудовий асист Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти в півфінал Кубка Англійської ліги
Елегантний Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

В 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги в Лондоні "Арсенал" приймав "Манчестер Сіті".

Матч завершився перемогою гостей - 4:1.

Рахунок був відкритий вже на 3-й хвилині. Олександр Зінченко чудово вирізав передачу практично з лицьової лінії поля у воротарський майданчик, де Габріелю Жезус залишалося лише з пару метрів не промахнутися повз ворота.

Через півгодини "каноніри" рахунок зрівняли.

Але на початку другого тайму ляп голкіпера "Арсеналу" Рунара Алекса Рунарссона, який не зумів відбити простий удар Ріяда Мареза зі штрафного, визначив остаточного переможця матчу.

Через 5 хвилин Філ Фоден, мабуть, з офсайду забив третій м'яч (система VAR в матчі не використовувалася), а поставив остаточну крапку Емерік Ляпорт.

Підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли в півфінал турніру.

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