Мессі повторив вічний рекорд Пеле

В рамках 14-го туру Ла Ліги в матчі "Барселони" і "Валенсії" відбулася історична подія, автором якого став капітан "блаугранас" Ліонель Мессі.

На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.

До "точки" підійшов Мессі, і не забив - голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.

Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці "Барселони" в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд легендарного Пеле, який стільки ж м'ячів забив за "Сантос".

Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.

643 - Lionel Messi 🇦🇷 ha marcado 643 goles con el @FCBarcelona_es en todas las competiciones, los mismos que logró Pelé 🇧🇷 en toda su trayectoria en el Santos. Rey. pic.twitter.com/FXeiLDk538 — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2020

А матч на "Ноу Камп" завершився внічию - 2:2. "Барса" ніяк не може наблизитися до групи лідерів, залишаючись на 5-му місці в турнірній таблиці.