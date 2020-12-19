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Мессі повторив вічний рекорд Пеле

Лео забив 643 м'ячі за "Барсу".

Мессі повторив вічний рекорд Пеле
Історичний момент
Фото: EPA/UPG

В рамках 14-го туру Ла Ліги в матчі "Барселони" і "Валенсії" відбулася історична подія, автором якого став капітан "блаугранас" Ліонель Мессі.

На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.

До "точки" підійшов Мессі, і не забив - голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.

Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці "Барселони" в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд легендарного Пеле, який стільки ж м'ячів забив за "Сантос".

Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.

А матч на "Ноу Камп" завершився внічию - 2:2. "Барса" ніяк не може наблизитися до групи лідерів, залишаючись на 5-му місці в турнірній таблиці.

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