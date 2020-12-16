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Став відомий розподіл за напрямками рекордного держфінансування спорту у 2021 році

У порівнянні з 2020 роком фінансування спорту збільшиться в 1,5 рази.

Став відомий розподіл за напрямками рекордного держфінансування спорту у 2021 році
Фото: xsport.ua

Напередодні Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік - "за" проголосували 289 народних депутатів.

На розвиток спорту, молодіжної політики та політики по національно-патріотичному вихованню виділено 7,76 млрд грн, що в 1,5 рази більше, ніж було виділено на поточний рік. Ця сума стане рекордною в історії держфінансування.

"Це великий позитив, що в проекті Державного бюджету на 2021 році Міністерству з багатьох напрямків витрат, в межах бюджетних програм, потреба в коштах забезпечена на 100%. Тим більше, наступний рік стане олімпійським. Ми повинні повністю забезпечити потреби наших спортсменів, щоб вони змогли показати найкращі результати", - цитує міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта xsport.ua.

Розподіл бюджету на Міністерство молоді і спорту за напрямами:

  • Реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання - 75,2 млн грн;
  • Розвиток наукових досліджень і спортивної медицини - 42,9 млн грн;
  • Підготовка та участь українських спортсменів в літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх в 2021 році, підготовка до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор - 2,8 млрд грн;
  • Спорт осіб з інвалідністю - 777,2 млн грн;
  • Розвиток фізичної культури і спорту вищих досягнень - 2,4 млрд грн;
  • Спортивна інфраструктура - 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, в 2020 році бюджет спорту становив 5,4 млрд гривень, з яких 1,4 млрд було закладено на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Токіо, які перенесені на 2021 рік.

У 2019 спорт отримав з бюджету 3,89 млрд гривень, а 2018 - 2,806 млрд.

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