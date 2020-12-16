Гравець "Борусії" встановив новий рекорд Бундесліги

В рамках 12-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" нарешті перервала свою 3-х матчеву серію без перемог в чемпіонаті.

Для цього керівництву клубу потрібно було звільнити головного тренера Люсьєна Фавра і призначити в.о. Едіна Терзіча.

І в першому ж матчі під керівництвом німецького фахівця "джмелі" здобули виїзну перемогу над "Вердером" - 2:1.

У матчі в Бремені був встановлений новий рекорд Бундесліги.

Форвард "Боруссії" Юссуфа Мукоко вийшов в стартовому складі, тим самим Мукоко став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату Німеччини, який коли-небудь виходив в стартовому складі. Він зробив це в віці 16 років і 25 днів.

Youssoufa Moukoko makes his first start for Borussia Dortmund in the Bundesliga against Werder Bremen.



16 years and 25 days old. ✨ pic.twitter.com/MGM1KAtJkT — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2020

Попереднім володарем цього рекорду був одноклубник Юссуфа Нурі Шахін, який в матчі стартового туру сезону-2005/06 проти "Вольфсбурга" (2:2) вийшов в стартовому складі у віці 16 років і 335 днів.

Додамо, що Терзіч на матч проти "Вердера" випустив тінейджерський склад - одразу на полі з'явились 5 гравців, чий вік не перевищував 20 років.

🇩🇪 Youssoufa Moukoko (16)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham (17)

🇺🇸 Giovanni Reyna (18)

🇪🇸 Mateu Morey (20)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho (20)



Borussia Dortmund with five players aged 20 or younger starting in Edin Terzić's first game as interim manager. https://t.co/FMEHAFHJr9 — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2020

Раніше Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.