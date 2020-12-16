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Гравець "Борусії" встановив новий рекорд Бундесліги

Юссуфа Мукоко переписує рекорди.

Гравець "Борусії" встановив новий рекорд Бундесліги
Юссуфа Мукоко
Фото: EPA/UPG

В рамках 12-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" нарешті перервала свою 3-х матчеву серію без перемог в чемпіонаті.

Для цього керівництву клубу потрібно було звільнити головного тренера Люсьєна Фавра і призначити в.о. Едіна Терзіча.

І в першому ж матчі під керівництвом німецького фахівця "джмелі" здобули виїзну перемогу над "Вердером" - 2:1.

У матчі в Бремені був встановлений новий рекорд Бундесліги.

Форвард "Боруссії" Юссуфа Мукоко вийшов в стартовому складі, тим самим Мукоко став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату Німеччини, який коли-небудь виходив в стартовому складі. Він зробив це в віці 16 років і 25 днів.

Попереднім володарем цього рекорду був одноклубник Юссуфа Нурі Шахін, який в матчі стартового туру сезону-2005/06 проти "Вольфсбурга" (2:2) вийшов в стартовому складі у віці 16 років і 335 днів.

Додамо, що Терзіч на матч проти "Вердера" випустив тінейджерський склад - одразу на полі з'явились 5 гравців, чий вік не перевищував 20 років.

Раніше Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.

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