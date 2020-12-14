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В ювілейному матчі за "Ювентус" Роналду забив ювілейний гол

Подвійний ювілей припав на матч з "Дженоа".

В ювілейному матчі за "Ювентус" Роналду забив ювілейний гол
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

В рамках 11-го туру Серії А" Ювентус" здобув важку перемогу в Генуї над "Дженоа" - 3:1.

Перемога прийшла до "Старої синьйори" під завісу зустрічі завдяки двом реалізованим Кріштіану Роналду пенальті.

Додамо, що на арені "Луїджі Ферраріс" 35-річний португалець зазначив два індивідуальних ювілею - зіграв за "Ювентус" сотий матч і забив за Bianconeri 80-й гол.

Крім того, Роналду став першим гравцем, який здобув 400 перемог в топ-5 Лігах Європи в XXI столітті. Ліонель Мессі займає друге місце в цьому рейтингу з 365 перемогами, третє - Джанлуїджі Буффон - 350.

Завдяки цій перемозі і несподіваної осічки "Мілана" в домашньому поєдинку проти "Парми" (2:2), підопічні Андреа Пірло до 4-х очок скоротили своє відставання від Rossoneri, але все одно залишилися на 4-му місці в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Дженоа" - "Ювентус".

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