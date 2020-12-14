В рамках 11-го туру Серії А" Ювентус" здобув важку перемогу в Генуї над "Дженоа" - 3:1.

Перемога прийшла до "Старої синьйори" під завісу зустрічі завдяки двом реалізованим Кріштіану Роналду пенальті.

Додамо, що на арені "Луїджі Ферраріс" 35-річний португалець зазначив два індивідуальних ювілею - зіграв за "Ювентус" сотий матч і забив за Bianconeri 80-й гол.

Крім того, Роналду став першим гравцем, який здобув 400 перемог в топ-5 Лігах Європи в XXI столітті. Ліонель Мессі займає друге місце в цьому рейтингу з 365 перемогами, третє - Джанлуїджі Буффон - 350.

400 - #CristianoRonaldo become the first player to reach 400 wins in the top-5 European League in 2000s. Lionel Messi is second in this ranking with 365 wins (Buffon third, 350). Winner.#GenoaJuve pic.twitter.com/otJ5vWuuzy — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

Завдяки цій перемозі і несподіваної осічки "Мілана" в домашньому поєдинку проти "Парми" (2:2), підопічні Андреа Пірло до 4-х очок скоротили своє відставання від Rossoneri, але все одно залишилися на 4-му місці в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Дженоа" - "Ювентус".