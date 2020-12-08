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"Динамо" виконало завдання-мінімум і вийшло в Лігу Європи

Кияни подолали бар'єр в особі подопічних Сергія Реброва.

"Динамо" виконало завдання-мінімум і вийшло в Лігу Європи
"Динамо"
Фото: EPA/UPG

На НСК "Олімпійський" пройшов матч заключного туру Ліги чемпіоном між "Динамо" і "Ференцварошем".

На кону стояв вихід у плей-офф Ліги Європи. Господарів влаштовувала безгольова нічия або 1:1, чи 2:2. Однак "Динамо" завдання перевиконало, вигравши з мінімальним рахунком - 1:0.

Команди почали матч обережно. Відчувався нерв поєдинку. 

В результаті позиційний футбол тривав всю першу половину зустрічі. Красномовна статистика - суперники не нанесли жодного удару в площину воріт. 

У підопічних Сергія Реброва було два напівмоменти, але нічого путнього вижати вони не змогли.

У другому таймі результат зобов'язував футболістів "Ференцвароша" активізуватися. І вони додали.

Однак розкрив гру гол Дениса Попова на 60-й хвилині. Карлос Де Піна подав штрафний і центральний захисник киян головою ввігнав м'яч у ворота - 1:0.

В останні півгодини господарі грали по результату, компактно і організовано в обороні, позбавивши гостей пронікнень.

Мірча Луческу виконав поставлене перед ним завдання-мінімум і вивів "Динамо" у єврокубкову весну.

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