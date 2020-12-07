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Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022

Мундіаль пройде вже менш ніж через два роки.

Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022
Фото: ФІФА

Сьогодні в Цюриху пройшло жеребкування європейської частини кваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

55 збірних були розподілені на 6 кошиків згідно з листопадовим рейтингом FIFA. Збірна України потрапила до другого кошика.

Згідно з жеребкуванням, підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи D і отримали в суперники чинного чемпіона світу - збірну Франції, а також національні команди Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

Відбірний турнір стартує в березні 2021 року. У фінальну частину напряму пройдуть 10 переможців груп.

Крім того, 12 команд у двох раундах плей-оф визначать ще трьох власників путівок на ЧС-2022. Учасниками плей-оф стануть 10 збірних, що зайняли другі місця в групах і дві кращі команди серед переможців Ліги націй, які не пройшли відбір на світову першість.

Нагадаємо, матч відкриття ЧС-2022 заплановано на 21 листопада 2022 року, він повинен пройти на стадіоні "Аль Бейт" у місті Ель-Хаурія.

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