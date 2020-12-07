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Першокласний футбольний стадіон у Сумах виставлено на аукціон зі стартовою ціною лише 5,5 млн гривень

Мін'юст збирається отримати значно більше.

Першокласний футбольний стадіон у Сумах виставлено на аукціон зі стартовою ціною лише 5,5 млн гривень
Стадіон "Ювілейний"
Фото: wikimedia.org

Державне підприємство "СЕТАМ" продає на електронному аукціоні корпоративні права в статутному капіталі "СумиСпортІнвесту" в розмірі 99,9824198552223%, якому належить стадіон "Ювілейний" у Сумах, повідомляє офіційний сайт Міністерства юстиції.

Дата проведення аукціону - 30 грудня. Стартова ціна лота - 5,438 млн грн.

Нагадаємо, що "Ювілейний" відкрили у вересні 2001 року, вартість будівництва - 50 млн грн, уміщує 25830 глядачів.

Усі місця обладнано індивідуальними сидіннями, і майже всі розташовані під навісом (окрім перших рядів нижнього ярусу). Так само стадіон з 2003 року володіє рекордом Першої ліги за відвідуваністю матчу - 29300 глядачів на матчі "Спартак" - "Нафтовик" (Охтирка).

11 липня 2009 року на стадіоні пройшов матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою"(0:0, по пенальті - 4:2). 

25 травня 2011 року "Ювілейний" прийняв фінал Кубка України-2010/11, у якому донецький "Шахтар" здобув перемогу над "Динамо" - 2:0.

Раніше на стадіоні "Ювілейний" виступав ПФК "Суми", який втратив професійний статус. Тепер свої матчі Першої ліги на ньому проводить "Альянс" (Липова Долина).

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