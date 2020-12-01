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"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів

"Реал" в кризі.

"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

На НСК "Олімпійський" в Києві в рамках передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав "Реал".

Підопічні Зінедіна Зідана жадали сатисфакції за поразку в матчі стартового туру (2:3) і вони її отримали. Але краще б вони її не просили.

З перших хвилин за "Шахтар" стало тривожно. Вже на 4-й хвилині Марко Асенсіо після передачі Каріма Бензема з близької відстані улучив м'ячем у штангу. Через 6 хвилин вже Бензема небезпечно виходив по центру воріт, але надійно в епізоді зіграв голкіпер "гірників" Анатолій Трубін.

А на 14-й хвилині арбітр Овідіу Алін Хецеган з Румунії цілком міг показати Рафаелю Варанові червону картку. Француз відверто на стегно прийняв Джуніора Мораеса, який вже прокинув м'яч і тікав на рандеву з Тібо Куртуа.

Але авторитет мадридської команди зіграв в даному епізоді за гостей і рефері обмежився попередженням.

Після цього моменту гра якось враз знітилася. Дії обох команд стали млявими і неквапливими. Лише раз на 30-й хвилині знову міг відзначитися Асенсіо, але знову блискучу реакцію продемонстрував голкіпер "Шахтаря".

Незважаючи на те, що господарі в першій половині зустрічі абсолютно нічого не створили, на табло їх радували нулі.

У другому таймі перший же удар в матчі господарів в створ воріт міг стати гольовим - Тайсон вискочив на ударну позицію, але "бланкос" виручив Куртуа.

А ще за дві хвилини Дентіньо кинув "Реал" в шок. "Шахтар" організував контратаку, яка завершилася неузгодженими діями центру оборони гостей, чим і скористався бразильський форвард гірників - 1:0.

Дивно, але "Реал" не зміг адекватно відповісти підопічним Луїша Каштру. Мадридці перебували в агонії, яку на 83-й хвилині перетворив для гостей в "клінічну смерть" Манор Соломон, який втік у відрив і ударом в нижній кут воріт подвоїв перевагу господарів - 2:0.

Становище гостей стало безнадійним. 

Завдяки цій перемозі "Шахтар" змістив "Реал" з другого рядка в турнірній таблиці - набравши з "бланкос" по 7 очок, "гірники" мають перевагу за особистими зустрічами.

Парадокс полягає в тому, що, набравши перед заключним туром стільки очок, подопічні Каштру не гарантували собі навіть вихід в Лігу Європи. Для цього потрібно, щоб в матчі гладбахской "Боруссії" і "Інтера", який стартує трохи пізніше, міланці не змогли перемогти.

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