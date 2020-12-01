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Ребров ризикує пропустити матч з "Барселоною" в Лізі чемпіонів через підозри на коронавірус

Наставник "Ференцвароша" може бути відсутнім в середу на поєдинку.

Ребров ризикує пропустити матч з "Барселоною" в Лізі чемпіонів через підозри на коронавірус
Сергій Ребров
Фото: Dömötör Csaba

Угорський "Ференцварош" на груповому етапі Ліги чемпіонів веде боротьбу з "Динамо" за продовження єврокубкової боротьби в Лігзі Європи.

Однак в найближчому домашньому матчі проти "Барселони", який відбудеться завтра, на тренерському містку Fradi цілком ймовірно буде відсутній Сергій Ребров, у якого підозра на коронавірус, повідомляє Nemzeti Sport.

Через погане самопочуття український фахівець не з'явився на пресконференцію після матчу з МТК "Будапешт" (2:0) і пропустив недільне тренування команди.

В даний момент 46-річний Ребров чекає результатів тесту на коронавірус.

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