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Відбулися дві заключні гонки першого етапу Кубка світу з біатлону

Українців змогла порадувати хіба що Олена Підгрушна.

Відбулися дві заключні гонки першого етапу Кубка світу з біатлону
Ганна Еберг
Фото: EPA/UPG

У фінському Контіолахті спринтерськими гонками у чоловіків і у жінок завершився перший етап біатлонного сезону в Кубку світу.

У жінок дистанцію в 7,5 км з двома вогневими рубежами виграла 25-річна шведка Ганна Еберг, яка не допустила жодного промаху на стрільбищі.

Другу і третю сходинку протоколу зайняли норвежки - Марте Рейселанд і Каролін Кноттен відповідно.

Кращою з українок стала Олена Підгрушна. Один промах не дозволив українці піднятися вище 10-го місця.

Інші українки в очкову зони не потрапили.

Спринт. жінки

  1. Ганна Еберг (0+0) 21:01,4
  2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +23,9
  3. Каролін-Оффігстад Кноттен (0+0) +37,8

...

  • 10. Олена Підгрушна (1+0) +1:07,4
  • 41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2
  • 50. Дар'я Блашко (0+2) +2:08,1
  • 60. Юлія Джима (1+1) +2:24,0
  • 71. Віта Семеренко (1+1) +2:45,6

Чоловічий спринт видався для збірної України провально. Ніхто з українців не потрапив в очкову зону.

А виграв гонку чинний володар "Великого кришталевого глобусу" Йоханнес Бйо.

Друге місце посів представник Швеції Себастіан Самуельсон, третім став його співвітчизник Мартін Понсілуома.

Спринт. чоловіки

  1. Йоханнес Бйо (0+0) 23:53:0
  2. Себастьян Самуельсон (1+0) +44,1
  3. Мартін Понсілуома (1+0) +47,9

...

  • 57. Дмитро Підручний (0+3) +2:55,9
  • 59. Артем Прима (2+1) +3:02,5
  • 65. Тарас Лесюк (0+2) +3:22,0
  • 70. Богдан Цимбал (2+2) +3:28,0
  • 71. Руслан Ткаленко (2+1) +3:28,5
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