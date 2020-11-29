Відбулися дві заключні гонки першого етапу Кубка світу з біатлону

Українців змогла порадувати хіба що Олена Підгрушна.

У фінському Контіолахті спринтерськими гонками у чоловіків і у жінок завершився перший етап біатлонного сезону в Кубку світу.

У жінок дистанцію в 7,5 км з двома вогневими рубежами виграла 25-річна шведка Ганна Еберг, яка не допустила жодного промаху на стрільбищі.

Другу і третю сходинку протоколу зайняли норвежки - Марте Рейселанд і Каролін Кноттен відповідно.

Кращою з українок стала Олена Підгрушна. Один промах не дозволив українці піднятися вище 10-го місця.

Інші українки в очкову зони не потрапили.

Спринт. жінки

Ганна Еберг (0+0) 21:01,4 Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +23,9 Каролін-Оффігстад Кноттен (0+0) +37,8

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10. Олена Підгрушна (1+0) +1:07,4

41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2

50. Дар'я Блашко (0+2) +2:08,1

60. Юлія Джима (1+1) +2:24,0

71. Віта Семеренко (1+1) +2:45,6

Чоловічий спринт видався для збірної України провально. Ніхто з українців не потрапив в очкову зону.

А виграв гонку чинний володар "Великого кришталевого глобусу" Йоханнес Бйо.

Друге місце посів представник Швеції Себастіан Самуельсон, третім став його співвітчизник Мартін Понсілуома.

Спринт. чоловіки

Йоханнес Бйо (0+0) 23:53:0 Себастьян Самуельсон (1+0) +44,1 Мартін Понсілуома (1+0) +47,9

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