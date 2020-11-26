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"Борусія" знову принизила "Шахтар" в Лізі чемпіонів (оновлено)

Підопічні Луїша Каштру знову осоромилися.

"Борусія" знову принизила "Шахтар" в Лізі чемпіонів (оновлено)
Звична картина - голкіпер "Шахтаря" дістає м'яч з власних воріт
Фото: EPA/UPG

В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді зіграв проти гладбахской "Борусії", і зыграв знову вкрай невдало.

Матч на "Борусії-Парк" завершився перемогою господарів - 4:0.

Перед поєдинком фаворитом вважали саме "Борусію" і вона підтвердила цей прогноз.

З перших хвилин підопічні Марко Розе з регулярною періодичністю стали створювати гольові моменти біля воріт Андрія Пятова. І якщо в перших двох випадках на 5-й і 10-й хвилинах "лошата" пробачили "гірників", то на 15-й господарям допоміг Сергій Кривцов, який у штрафному майданчику пішов в неакуратний підкат. Турецький рефері Джюнейт Чакир без роздумів вказав на 11-метрову позначку.

Пенальті холоднокровно реалізував капітан Ларс Штіндль - 1:0.

Фото: EPA/UPG

Провівши ще кілька небезпечних атак, господарі в середині першого тайму вирішили дещо збавили оберти. Але лише для того, щоб в останню 10-хвилинку знову включитися і забити до кінця тайму ще два голи - 3:0.

У другій половині зустрічі футболісти "Борусії" діяли в економ режимі, що не завадило їм ще раз розписатися у воротах "Шахтаря" - 4:0.

Після цієї перемоги "Борусія" зміцнила своє лідерство в турнірній таблиці, набравши 8 очок.

"Шахтар" поки другий (4 очки), але незалежно від матчу "Інтер" - "Реал", який відбудеться трохи пізніше, "гірники" втратять одну позицію.

Оновлення.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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