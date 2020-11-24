В рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпонов "Динамо" на безлюдному НСК "Олімпійський" приймало "Барселону".

Обидві команди, незважаючи на важливість поєдинку, зіграли далеко не в оптимальних складах. Виною тому - пандемія COVID-19 і травми.

Зокрема, "біло-сині" не дорахувалися 14 гравців.

У свою чергу, наставник гостей Рональд Куман вирішив надати відпочинок своїм лідерам Ліонелю Мессі і Антуану Грізманну, які в Київ не прилетіли.

З перших хвилин динамівці спробували зіграти у відкритий футбол. Але лише до 20-й хвилини команди були схожі на дуелянтів. Потім територіальною ініціативою міцно заволоділа "Барса".

Але "Динамо" грало в обороні компактно, а пробивної сили гостям в першому таймі бракувало.

Більш того, найреальніший момент відкрити рахунок мали господарі, коли кросом праворуч від Томаша Кендзьори в районі 11-метрової позначки не скористався Віталій Буяльський, якому трохи завадив Беньямін Вербич.

У дебюті другого тайму футболісти "Барси" вирішили змістити акцент атак з флангів у центр, і на 52-й хвилині ця тактика принесла свої дивіденди. Педрі розігнав атаку, м'яч просочився в штрафний майданчик, де Сержіньо Дест обікрав свого партнера Мартіна Брейтвейта і більярдним ударом вивів гостей вперед - 0:1.

Фото: EPA/UPG

Через 5 хвилин "блаугранас" подвоїли свою перевагу в рахунку, реалізувавши подачу з кутового - відзначився Брейтвейт - 0:2.

Фото: EPA/UPG

Кияни могли повернути інтригу на 63-й хвилині, вийшовши на ворота суперника 3 в 2, але Карлос Де Пена безвідповідально зарядив м'ячем значно вище воріт.

Не забиваєш ти - забивають тобі.

Жорді Альба з флангу доставив м'яч в штрафну на все того ж Брейтвейта, якого в спину відверто штовхнув Денис Попов. Пенальті чітко реалізував потерпілий - 0:3.

Фото: EPA/UPG

Так до 70-й хвилині ітог поєдинку був вирішений.

Не пішов з поля без м'яча і Антуан Грізманн - француз відзначився вже в компенсований час - 0:4.

Фото: EPA/UPG

Завдяки цій перемозі "Барселона" достроково забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу.

Що стосується "Динамо", то завдяки перемозі в паралельному матчі "Ювентуса" над "Ференцварошем" (2:1), кияни, за однакової кількості очок з угорським клубом (по одному), зберегли за собою третю сходинку в турнірній таблиці за рахунок кращої різниці м'ячів.

Італійський клуб, також гарантував собі вихід в плей-офф, і посперечається з "Барсою" за перше місце в групі.