Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК
Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України
Оголосили переможця конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
ГоловнаСпорт

"Шахтар" нагороджений срібною премією УЄФА в номінації "Кращий професійний клуб"

"Гірників"випередив лише "Вердер".

"Шахтар" нагороджений срібною премією УЄФА в номінації "Кращий професійний клуб"
Фото: "Шахтар"

УЄФА оголосив лауреатів щорічної премії масового футболу. Донецький "Шахтар" став срібним призером в номінації "Кращий професійний футбольний клуб", повідомляє офіційний сайт "гірників".

UEFA Grassroots Awards була заснована в 2010 році. Щорічно нагороди присуджуються клубам і проектам, що допомагають слідувати стратегії УЄФА, згідно з якою кожен, незалежно від здібностей, віку, статі та походження, може грати в футбол в безпечному середовищі. У 2020 році взяли участь 129 номінантів від 37 національних асоціацій.

Існує 5 окремих номінацій: Best Grassroots Leader, Best Grassroots Project, Best Grassroots Club, Best Disability Initiative, Best Professional Football Club. У кожній з них визначається 3 призера.

У категорії "Кращий професійний футбольний клуб" "срібло" в цьому році отримав "Шахтар". 

Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив: "Масовий футбол має вирішальне значення для благополуччя футболу і суспільства у всій Європі. Досягнення переможців показують, як загальна популярність футболу може допомогти руйнувати стереотипи і об'єднувати спільноти. Ми прийшли до остаточного вибору лише після довгих обговорень і роздумів. Сила номінантів зростає з кожним роком, що робить досягнення переможців ще більш видатними".

Best Professional Football Club:

Gold: SV Werder Bremen (Germany).

Silver: Shakhtar Social (Ukraine).

Bronze: Dundee United Community Trust (Scotland).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також