"Шахтар" нагороджений срібною премією УЄФА в номінації "Кращий професійний клуб"

УЄФА оголосив лауреатів щорічної премії масового футболу. Донецький "Шахтар" став срібним призером в номінації "Кращий професійний футбольний клуб", повідомляє офіційний сайт "гірників".

UEFA Grassroots Awards була заснована в 2010 році. Щорічно нагороди присуджуються клубам і проектам, що допомагають слідувати стратегії УЄФА, згідно з якою кожен, незалежно від здібностей, віку, статі та походження, може грати в футбол в безпечному середовищі. У 2020 році взяли участь 129 номінантів від 37 національних асоціацій.

Існує 5 окремих номінацій: Best Grassroots Leader, Best Grassroots Project, Best Grassroots Club, Best Disability Initiative, Best Professional Football Club. У кожній з них визначається 3 призера.

У категорії "Кращий професійний футбольний клуб" "срібло" в цьому році отримав "Шахтар".

Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив: "Масовий футбол має вирішальне значення для благополуччя футболу і суспільства у всій Європі. Досягнення переможців показують, як загальна популярність футболу може допомогти руйнувати стереотипи і об'єднувати спільноти. Ми прийшли до остаточного вибору лише після довгих обговорень і роздумів. Сила номінантів зростає з кожним роком, що робить досягнення переможців ще більш видатними".

Best Professional Football Club:

Gold: SV Werder Bremen (Germany).

Silver: Shakhtar Social (Ukraine).

Bronze: Dundee United Community Trust (Scotland).