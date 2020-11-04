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"Динамо" не підтримало почин "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони"

Кияни борються за єврокубкову весну.

"Динамо" не підтримало почин "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони"
Жерсон Родрігес проти Сержіньо Деста
Фото: EPA/UPG

В рамках третього туру Ліги чемпіонів "Динамо", яке відчувало великі кадрові проблеми, грало на "Ноу Камп" проти "Барселони" і програло 1:2.

Дебют першого тайму залишився повністю за господарями.

На 5-й хвилині Ліонель Мессі заробив пенальті і сам його реалізував.

До 10-ї хвилини "Барса" створила ще кілька гольових моментів, але їх не реалізувала, і заснула на 25 хвилин.

Розбудив підопічних Рональда Кумана нереалізований Віталієм Буяльським гольовий момент - чудово зіграв Марк-Андре тер Штеген.

У залишку тайму "Барселона" мала ще пару небезпечних моментів, але тер Штегену гідно відповів голкіпер киян Руслан Нещерет.

Другий тайм почався з виходу один на один з тер Штегеном Віктора Циганкова. Але капітан динамівців не переграв голкіпера. І тут же після розіграшу кутового Томаш Кендзьора забив, але рефері з Англії Майкл Олівер відмінив взяття воріт - м'яч в повітрі перетнув бокову лінію.

На 53-й хвилині Жерсон Родрігес вивів на rendez-vous з тер Штегеном Владислава Супрягу і знову голкіпер господарів відвів загрозу від своїх воріт.

Не залишився в боргу і Нещерет, який витягнув м'яч з верхнього кута воріт після штрафного від Мессі. Але на 66-й хвилині і Руслан не зміг врятувати свою команду після удару головою Жерара Піке.

Надалі гра була веселою і "Динамо" виглядало конкурентно. "Барселона" дозволяла гостям створювати небезпечні моменти. Вдруге Циганков не реалізував вихід один на один з голкіпером, але з третьої спроби капітан киян домігся таки свого, до мінімуму скоротивши відставання в рахунку.

До фінального свистка динамівці тиснули на суперника, проте гол Циганкова залишився останнім у матчі.

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