"Шахтар" лише другий клуб в історії Ліги чемпіонів чий стартовий склад складався з 7 гравців молодше 21 року

Напередодні донецький "Шахтар" у рамках другого тура Ліги чемпіонів відстояв важливу в стратегічному плані нічию в домашньому матчі з "Інтером" - 0:0.
Примітно, що в стартовому складі чемпіона України вийшли відразу 7 гравців, чий вік не перевищує 21 років - голкіпер Анатолій Трубін, захисники Валерій Бондар, Віктор Корнієнко і Додо, хавбеки Тете, Манор Соломон і Маркос Антоніо.
Вперше такий віковий ценз стартового складу продемонстрував московський ЦСКА в 1993 році.
7 - Shakhtar Donetsk are only the second team in Champions League history to name starting XI's with as many as seven players aged 21 or younger in consecutive games, after CSKA Moscow in April 1993. Exuberance.— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2020