"Шахтар" лише другий клуб в історії Ліги чемпіонів чий стартовий склад складався з 7 гравців молодше 21 року

Молодь "гірників" дуже добре себе проявила на старті турніру.

Фото: EPA/UPG Танго завжди танцюють удвох: Додо в "танці" з Андреа Пінамонті

Напередодні донецький "Шахтар" у рамках другого тура Ліги чемпіонів відстояв важливу в стратегічному плані нічию в домашньому матчі з "Інтером" - 0:0.

Примітно, що в стартовому складі чемпіона України вийшли відразу 7 гравців, чий вік не перевищує 21 років - голкіпер Анатолій Трубін, захисники Валерій Бондар, Віктор Корнієнко і Додо, хавбеки Тете, Манор Соломон і Маркос Антоніо.

Вперше такий віковий ценз стартового складу продемонстрував московський ЦСКА в 1993 році.