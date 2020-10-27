"Шахтар" встояв під натиском "Інтера" в матчі Ліги чемпіонів

У Києві на заповненому на 15% НСК "Олімпійський" "Шахтар" у рамках другого туру Ліги чемпіонів приймав "Інтер" і зіграв у нульову нічию.

У першій половині зустрічі перевагою цілком володіли гості. Однак "гірники" за рахунок числа і вміння зуміли відстояти до перерви свої ворота в недоторканності.

Одним з кращих у складі господарів був 19-річний голкіпер Анатолій Трубін. Чого тільки вартий його порятунок після пострілу Ромелу Лукаку зі штрафного.

На другу половину зустрічі підопічні Луїша Каштру також закрилися і їм вдалося встояти під натиском міланців.

У підсумку, нульова нічия і "гірники" зберегли лідерство в групі.