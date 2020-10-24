У 6-му турі Eredivisie в Венло відбувся матч між ВВВ "Венло" і "Аяксом", який завершився з дивним, як для вищих національних ліг, рахунком. Гості відвантажили у ворота господарів 13 "сухих" голів.
Після першого тайму "Венло" програвав "всього" 0:4. Однак після того, як на 52-й хвилині господарі залишилися в меншості, голи в ворота Делано ван Кроя посипалися з подвоєною швидкістю.
Після програшу від "Ліверпуля" в матчі Ліги чемпіонів (0:1) футболісти "Аякса" вирішили почуття жалості до суперника не застосовувати. Особливо це відноситься до Лассіна Траоре, який відзначився п'ятьма голами і трьома асистами.
19-year-old Lassina Traoré was directly involved in EIGHT of Ajax's 13 goals against VVV. 🤯 pic.twitter.com/FTIyyldrrK— Squawka Football (@Squawka) October 24, 2020
Втім, до рекорду "Аякс" все одно не дотягнув, адже в 1931-му році Ajacieden здобували перемогу і з рахунком 17:0.
13': VVV 0-1 Ajax— Squawka News (@SquawkaNews) October 24, 2020
17': VVV 0-2 Ajax
32': VVV 0-3 Ajax
44': VVV 0-4 Ajax
54': VVV 0-5 Ajax
55': VVV 0-6 Ajax
57': VVV 0-7 Ajax
59': VVV 0-8 Ajax
65': VVV 0-9 Ajax
74 ': VVV 0-10 Ajax
76': VVV 0-11 Ajax
78': VVV 0-12 Ajax
87' VVV 0-13 Ajax pic.twitter.com/bJg7FOKJkO