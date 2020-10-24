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У чемпіонаті Голландії "Аякс" забив в ворота суперника чортову дюжину голів

Незвичайний рахунок був зафіксований в Венло.

У чемпіонаті Голландії "Аякс" забив в ворота суперника чортову дюжину голів
Лассіна Траоре (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

У 6-му турі Eredivisie в Венло відбувся матч між ВВВ "Венло" і "Аяксом", який завершився з дивним, як для вищих національних ліг, рахунком. Гості відвантажили у ворота господарів 13 "сухих" голів.

Після першого тайму "Венло" програвав "всього" 0:4. Однак після того, як на 52-й хвилині господарі залишилися в меншості, голи в ворота Делано ван Кроя посипалися з подвоєною швидкістю.

Після програшу від "Ліверпуля" в матчі Ліги чемпіонів (0:1) футболісти "Аякса" вирішили почуття жалості до суперника не застосовувати. Особливо це відноситься до Лассіна Траоре, який відзначився п'ятьма голами і трьома асистами.

Втім, до рекорду "Аякс" все одно не дотягнув, адже в 1931-му році Ajacieden здобували перемогу і з рахунком 17:0.

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