У 6-му турі Eredivisie в Венло відбувся матч між ВВВ "Венло" і "Аяксом", який завершився з дивним, як для вищих національних ліг, рахунком. Гості відвантажили у ворота господарів 13 "сухих" голів.

Після першого тайму "Венло" програвав "всього" 0:4. Однак після того, як на 52-й хвилині господарі залишилися в меншості, голи в ворота Делано ван Кроя посипалися з подвоєною швидкістю.

Після програшу від "Ліверпуля" в матчі Ліги чемпіонів (0:1) футболісти "Аякса" вирішили почуття жалості до суперника не застосовувати. Особливо це відноситься до Лассіна Траоре, який відзначився п'ятьма голами і трьома асистами.

19-year-old Lassina Traoré was directly involved in EIGHT of Ajax's 13 goals against VVV. 🤯 pic.twitter.com/FTIyyldrrK — Squawka Football (@Squawka) October 24, 2020

Втім, до рекорду "Аякс" все одно не дотягнув, адже в 1931-му році Ajacieden здобували перемогу і з рахунком 17:0.