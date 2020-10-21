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"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги Чемпіонів

До поєдинку український клуб підійшов з великими кадровими проблемами.

"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги Чемпіонів
Фото: "Шахтар"

Футбольний клуб "Шахтар" у виїзному матчі сенсаційно обіграв 13-разового володаря Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів - мадридський "Реал" в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що до поєдинку "Шахтар" підійшов з великими кадровими проблемами. Через коронавірус гру пропустили половина гравців основи клубу: захисники Сергій Кривцов і Микола Матвієнко, півзахисники Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Алан Патрік і Тайсон, а також форвард Жуніор Мораес.

У першому таймі "гірники" забили у ворота господарів три голи, які залишились без відповіді. Відкрив рахунок бразилець Тете, на 33-й хвилині відзначився ізраїльський півзахисник Манор Соломон. Автогол зарахували захиснику "Реалу" Рафаелю Варану.

На початку другого тайму "Реалу" вдалося відіграти два м’ячі. На 54-й хвилині Модріч вразив ворота гірників. Менш ніж за 10 хвилин Вінісіус Жуніор забив "Шахтарю" другий м’яч. На останніх секундах матчу Федеріко Вальверде забив третій гол, але арбітр його скасував через офсайд одного з футболістів іспанської команди.

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