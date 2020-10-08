На "Ролан Гаррос" стали відомі пари півфіналістів у чоловіків

Жереб веде Джоковіча і Надаля до суперфіналу.

Напередодні на "Ролан Гаррос" були зіграні заключні чвертьфінальні поєдинки в чоловічому одиночному розряді.

Лідер світового рейтингу Новак Джокович здобув вольову перемогу над іспанцем Пабло Карреньо-Бусто - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

У свою чергу, грек Стефан Ціціпас впевнено переграв росіянина Андрія Рубльова - 7:5, 6:2, 6:3.

Серб і грек складуть пару півфіналістів.

Другу пару складуть аргентинець Дієго Шварцман і іспанець Рафаель Надаль. Перший у важкому 5-сетовому поєдинку здолав Домініка Тіма - 7:6 (7-1), 5:7, 6:7 (6-8), 7:6 (7-5), 6:2. Другий - Янніка Сіннера - 7:6 (7-4), 6:4, 6:1.