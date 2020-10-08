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Клубу Англійської Прем'єр-Ліги витратили на трансфери більше мільярда фунтів: головний марнотрат - "Челсі"

А ось "Бернлі" не витратило ні пенса на покупку нових гравців.

Клубу Англійської Прем'єр-Ліги витратили на трансфери більше мільярда фунтів: головний марнотрат - "Челсі"
Фото: epravda.com.ua

5 жовтня офіційно закрилося трансферне вікно, під час якого, зокрема клуби Англійської Прем'єр-Ліги зробили ряд гучних трансферів, що вилилося в досить солідну суму.

За інформацією The Sun, всі клуби АПЛ сумарно витратили 1,24 млрд фунтів (близько 1,4 млрд євро). Найбільше на покупку гравців виклав "Челсі" - скарбниця клубу із Західного Лондона продірявилася на 226,1 млн фунтів (близько 244 млн євро).

На відміну від "пенсів" клуб "Бернлі" не витратил на трансфери ні пенса,

На другому місці за сумою витрачених коштів виявився "Манчестер Сіті" - 147 млн фунтів (близько 162 млн євро), а на третій позиції опинилася "Астон Вілла" - 85 млн фунтів (близько 93 млн євро).

Фото: .thesun.co.uk

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