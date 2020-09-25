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Дерев'янченко і Чарлі провели дуель поглядів перед чемпіонським боєм

Поєдинок відбудеться 26 вересня.

Дерев'янченко і Чарлі провели дуель поглядів перед чемпіонським боєм
скриншот

Претендент на титул чемпіона світу в середній вазі, українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) проведе титульний поєдинок проти чемпіона WBC Джермалла Чарлі (30-0, 22 КО) 26 вересня.

Боксери зустрілися на традиційній дуелі поглядів. 

Варто зазначити, що через пандемію коронавируса він пройшла з деякими змінами - боксери стояли на відстані один від одного.

Нагадаємо, попередній свій чемпіонський поєдинок Дерев'янченко провів 6 жовтня 2019 року, коли за підсумками 12 раундів програв бій казахстанцеві Геннадію Головкіну на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

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