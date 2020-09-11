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Глава Федерації біатлону допускає, що Україна не зможе поїхати на етапи Кубка світу

Володимир Бринзак не виключає такого випадку.

Глава Федерації біатлону допускає, що Україна не зможе поїхати на етапи Кубка світу
Володимир Бринзак
Фото: НОК України

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак інтерв'ю XSPORT.ua розповів про поточні проблеми команди з виїздом за кордон.

При цьому функціонер не виключає, що збірна не зможе виїхати на етапи Кубка світу та інші турніри, з огляду на ситуацію з коронавірусом в світі.

"Працюємо над тим, щоб поїхати на збір до Європи в жовтні. Зараз спілкуємося з німецькою Федерацією, вони обіцяли зробити все можливе, щоб ми змогли потрапити в Рупольдинг і Рамзау. Нам вкрай важливо виїхати на висоту, почати тренуватися на снігу, в кінці кінців, оттестувати лижі, тому що з цього сезону в біатлоні заборонено використання фтору, в зв'язку з чим можуть бути додаткові труднощі. Тренуватися все літо на одному місці дуже складно в психологічному плані", - зазначив Бринзак.

"Знаємо, що IBU планує провести максимальну кількість етапів Кубка світу і чемпіонат світу, тому що підписані серйозні контракти з телебаченням. Ну а в якому форматі все буде проходити, це вже будуть вирішувати 23 вересня на засіданні Виконкому", - повідомив глава Федерації.

"Будуть шукати варіанти, щоб сезон відбувся. Може навіть бути таке, що деякі країни з "червоної" зони не братимуть участі в змаганнях. Аж до того, що навіть якщо десять країн не зможе приїхати, все одно Кубок світу відбудеться. Що стосується нас, якщо не дай Бог не зможемо виїхати на етапи Кубка світу, будемо проводити Всеукраїнські змагання, може навіть матчеві зустрічі з країнами-сусідами. Все залежить від того, яка буде ситуація з карантином і відкриттям кордонів", - підсумував Бринзак.

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