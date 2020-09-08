Проведення матчів плей-офф УХЛ призупинено: в двох командах виявлено 33 заражених COVID-19 хокеїстів

У ХК "Донбас" і "Білий Барс" спалах коронавируса.

В українському вищому хокейному дивізіоні спалах коронавируса. Відразу 19 хокеїстів "Донбасу" і 14 "Білого Барса" здали позитивні тести на коронавірус, повідомляється на офіційному сайті Української хокейної ліги (УХЛ).

Відзначається, що тестування також пройшли і суперники "Донбасу" і "Білого Барса" по плей-офф - "Дніпро" і "Кременчук" відповідно.

Як інформує УХЛ, розіграш півфінальних та фінальній серії плей-офф чемпіонату УХЛ сезону-2019/20 припинено мінімум на два тижні.

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-офф, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-офф.

Нагадаємо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На даний момент, "Кременчук" веде в серії у "Білого Барса" з рахунком 2:0, а в парі між "Донбасом" і "Дніпром" встановився паритет - 1:1.