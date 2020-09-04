Президент "Барселони" підозрюється каталонської поліцією в корупції

Для Хосепа Бартомеу можуть настати непрості часи.

Каталонська поліція почала розслідування відносно президента "Барселони" Хосепа Бартомеу, повідомляє El Mundo.

57-річний функціонер звинувачується в корупції, оскільки, на думку правоохоронців, отримував від клубу особисту фінансову вигоду.

Зокрема, у каталонській поліції викликала підозри угода "Барселони" з компанією I3 Ventures,

щоб просувати певну іміджеву кампанію, повідомляє, Marca.

При цьому перед компанією була поставлена мета створити позитивний імідж президенту "Барселони", а також основним керівникам.

Разом з тим щодо лідерів і ветеранів команди на зразок Жерара Піке і Ліонеля Мессі, а також колишніх легенд клубу - наприклад Хаві й екстренера Хосепа Гвардіоли - завдання ставилися абсолютно протилежні - провести роботу над погіршенням їхнього іміджу.

Відзначається, що Бартомеу виплатив компанії суму, яка в шість разів перевищує ринкову вартість угоди.

Квітневий аудит від компанії PWC показав, що вартість роботи I3 Ventures була надмірною. "Барселона" заплатила 980 тис. євро, в той час як прейскурант інших цифрових консалтингових компаній за подібну операцію становить від 120 до 150 тис. євро.

Плюс підсумковий рахунок клуб поділив на п'ять частин, щоб уникнути надання в спеціальний комітет. Рахунки були на 198 тис. євро, трохи нижче позначки в 200 тис., яка вимагає їх передачу в спеціальну комісію.

Поліція вимагає, щоб керівники клубу прийшли для дачі показань. В офісах "Барселони" були перевірки з метою збору інформації.