Президент "Барселони" підозрюється каталонської поліцією в корупції

Каталонська поліція почала розслідування відносно президента "Барселони" Хосепа Бартомеу, повідомляє El Mundo.
57-річний функціонер звинувачується в корупції, оскільки, на думку правоохоронців, отримував від клубу особисту фінансову вигоду.
Зокрема, у каталонській поліції викликала підозри угода "Барселони" з компанією I3 Ventures,
щоб просувати певну іміджеву кампанію, повідомляє, Marca.
При цьому перед компанією була поставлена мета створити позитивний імідж президенту "Барселони", а також основним керівникам.
Разом з тим щодо лідерів і ветеранів команди на зразок Жерара Піке і Ліонеля Мессі, а також колишніх легенд клубу - наприклад Хаві й екстренера Хосепа Гвардіоли - завдання ставилися абсолютно протилежні - провести роботу над погіршенням їхнього іміджу.
Відзначається, що Бартомеу виплатив компанії суму, яка в шість разів перевищує ринкову вартість угоди.
Квітневий аудит від компанії PWC показав, що вартість роботи I3 Ventures була надмірною. "Барселона" заплатила 980 тис. євро, в той час як прейскурант інших цифрових консалтингових компаній за подібну операцію становить від 120 до 150 тис. євро.
Плюс підсумковий рахунок клуб поділив на п'ять частин, щоб уникнути надання в спеціальний комітет. Рахунки були на 198 тис. євро, трохи нижче позначки в 200 тис., яка вимагає їх передачу в спеціальну комісію.
Поліція вимагає, щоб керівники клубу прийшли для дачі показань. В офісах "Барселони" були перевірки з метою збору інформації.