З боєм Усика з Чісорою виникла велика проблема, - промоутер

Поєдинок двох супертяжів може не відбутися в строк.

Со-промоутер екс-чемпіона світу в крузервейте Олександра Усика (17-0, 13 КО) Едді Гірн, який також є промоутером Matchroom Boxing повідав про складнощі, які виникли з організацією бою між українцем і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

"У нас виникла велика проблема з цим поєдинком. Справа в тому, що ми планували його, виходячи із заповненої арени O2 в Лондоні. Але якщо ми не зможемо продати всі квитки, то втратимо кілька мільйонів доларів", - цитує Гірна BoxingNews24.

"Тут два варіанти: боксерам треба або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. В даний момент ведуться переговори з Усиком і представниками Чісори. Чи захочуть вони почекати або погодяться виступити 31 жовтня? Це буде відомо вже найближчим часом", - зазначив Хирн.

Нагадаємо, що бій Усик-Чісора, який переносився двічі через коронавіруса, повинен відбутися 31 жовтня.