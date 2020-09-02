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Клуб Першої ліги звільнив футболіста за те, що він грав в "ЛНР"

Олексій Лобов недовго був гравцем "Полісся".

Клуб Першої ліги звільнив футболіста за те, що він грав в "ЛНР"
Олексій Лобов
Фото: ФК "Авангард"

У Житомирі розгорівся футбольний скандал. Місцеве "Полісся" підписало півзахисника Олексія Лобова, який, як пізніше з'ясували ультрас, має за плечима "досвід" виступів на окупованій території, в так званій ЛНР, повідомляє sport.ua.

За цей час футболіст змінив чотири клуби: "Гірник" (Ровеньки), "Шахтар" (Красний Луч), ЦСКА НМ (Перевальський) і "Далівець" (Луганськ).

Ситуація отримала величезний розголос у ЗМІ, а ультрас навіть пригрозили керівництву рішучими діями, якщо Лобов залишиться в клубі.

Відповідь босів клубу не змусив себе довго чекати. Директор "Полісся" Володимир Загурський повідомив, що клуб розірвав орендну угоду з півзахисником.

Найближчий матч "Полісся" запланований на 5 вересня, в 1-му турі Першої ліги команда відправиться в гості до "Агробізнесу".

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