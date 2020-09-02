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Серена Вільямз встановила рекорд US Open

Американка виграла свій 102-й матч на відкритих чемпіонатах США.

Серена Вільямз встановила рекорд US Open
Серена Вільямз
Фото: EPA/UPG

Експерша ракетка світу Серена Вільямз (№8 WTA) виграла свій стартовий матч на US Open-2020.

38-річна американка обіграла свою співвітчизницю Крісті Ан в двох сетах (7:5, 6:3).

За право вийти до третього кола Серена посперечається з росіянкою Маргаритою Гаспарян.

Відзначимо, що Вільямз-молодша виграла свій 102-й матч на відкритих чемпіонатах США і стала рекордсменом за цим показником, обігнавши англійку Кріс Еверт (101 перемога).

За кар'єру Серена взяла 6 титулів US Open в одиночному розряді і ще 4 рази програла в фіналах.

У той же час, рідна сестра Серени - Вінус вперше в кар'єрі не змогла пройти далі першого кола US Open. 40-річна американка поступилася чешці Кароліні Муховой 3:6, 5:7.

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