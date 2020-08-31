Фінал першої шахової онлайн-Олімпіади завершився гучним скандалом

Збірні Індії і Росії були оголошені спільними переможцями першої шахової онлайн Олімпіади після того, як два індійських гравця втратили підключення до Інтернету під час фінального матчу, повідомляє ВВС.

Відзначимо, що перший фінальний міні-матч між цими командами завершився внічию - 3:3. А в другому росіяни перемогли з рахунком 4,5: 1,5. Але збірної Індії був поданий протест.

Як виявилося, їх гравці Ніхал Сарин і Дівя Дешмух втратили час через розрив інтернет-з'єднання.

У підсумку, керівництво FIDE прийняло соломоново рішення нагородити обидві збірні золотими нагородами. Відзначається, що дане рішення було прийнято в зв'язку з відсутністю конструктиву в діях апеляційного комітету організації.

Даний скандал - другий за час проведення онлайн-Олімпіади. У чвертьфіналі між Вірменією і тієї ж Індією трапилася аналогічна ситуація з розривом зв'язку і втратою важливих очок в першому матчі, після чого представники Вірменії заявили про протест.

Однак ФІДЕ не схвалило протест вірменської збірної, через що шахісти прийняли рішення не виходити на другий чвертьфінальний матч.

Онлайн-версія змагань шаховій Олімпіаді проводиться вперше через коронавируса.

У турнірі взяли участь понад 160 країн.