Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшов черговий етап у Формулі-1 - Гран-прі Бельгії.

На знаменитому автодромі Спа-Франкоршам, розташованому в Арденнах, буденну перемогу в гонці здобув 6-разовий і діючий чемпіон світу Льюїс Гамільтон на "Мерседес".

Лідер загального заліку випередив свого напарника по команді Валттері Боттаса і пілота "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Відзначимо, що для автогоночної команди німецького концерну переможний дубль в Спа став в Формулі-1 ювілейним, п'ятидесятим з моменту старту "гібридної ери" в 2014 році.

DRIVER STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆



A clear lead for @LewisHamilton - but close battles elsewhere in the top ten 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/GhbJqiSIfl — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Всі інші команди за цей період часу тільки чотири рази змогли добути переможний дубль - тричі подібне вдавалося пілотам Ferrari, і один раз - Red Bull.

CONSTRUCTOR STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆@MercedesAMGF1 extend their lead at the top of the pile@RenaultF1Team move closer to the top five after record points haul #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Y8cQswpD54 — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Додамо, що гонка в Бельгії запам'ятається також аварією пілота "Альфа Ромео" Антоніо Джовінацці, який не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

Від його машини відірвалося колесо і потрапило в болід "Вілліямса", керованим Джорджем Расселом.