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Mercedes здобув 50-й дубль в Формулі-1 з моменту "гібридної ери", у решти команд тільки 4 на всіх

Відбувся Гран-прі Бельгії.

Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшов черговий етап у Формулі-1 - Гран-прі Бельгії.

На знаменитому автодромі Спа-Франкоршам, розташованому в Арденнах, буденну перемогу в гонці здобув 6-разовий і діючий чемпіон світу Льюїс Гамільтон на "Мерседес".

Лідер загального заліку випередив свого напарника по команді Валттері Боттаса і пілота "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Відзначимо, що для автогоночної команди німецького концерну переможний дубль в Спа став в Формулі-1 ювілейним, п'ятидесятим з моменту старту "гібридної ери" в 2014 році.

Всі інші команди за цей період часу тільки чотири рази змогли добути переможний дубль - тричі подібне вдавалося пілотам Ferrari, і один раз - Red Bull.

Додамо, що гонка в Бельгії запам'ятається також аварією пілота "Альфа Ромео" Антоніо Джовінацці, який не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

Від його машини відірвалося колесо і потрапило в болід "Вілліямса", керованим Джорджем Расселом.

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