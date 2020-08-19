Після півфінального матчу бразилець обмінявся футболкою з суперником.

Фото: EPA/UPG Неймар

Напередодні французький "Парі Сен-Жермен" блискуче зіграв півфінальний матч Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" (3:0) і вперше в клубній історії пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

Однак лідер парижан Неймар може в ньому не зіграти. І все через те, що після півфіналу 28-річний бразилець обмінявся футболками з захисником РБ "Лейпциг" Марселем Хальстенбергом, тоді як медичний протокол забороняє гравцям обмінюватися футболками через пандемію коронавируса. Neymar Jr - Marcel Halstenberg #UCL pic.twitter.com/WvjabjgO2z — 🧷 (@UCLUEL00) August 18, 2020

Подібне порушення може привести до одноматчевої дискваліфікації і обов'язковому 12-денному карантину.

Таким чином, Неймар може бути відсторонений від фіналу ЛЧ, який пройде вже 23 серпня.

Нагадаємо, суперник ПСЖ визначиться сьогодні в поєдинку між "Баварією" і "Ліоном".