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Неймар може бути дискваліфікований на фінал Ліги чемпіонів через необдуманого вчинку

Після півфінального матчу бразилець обмінявся футболкою з суперником.

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар

Напередодні французький "Парі Сен-Жермен" блискуче зіграв півфінальний матч Ліги чемпіонів проти РБ "Лейпциг" (3:0) і вперше в клубній історії пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

Однак лідер парижан Неймар може в ньому не зіграти. І все через те, що після півфіналу 28-річний бразилець обмінявся футболками з захисником РБ "Лейпциг" Марселем Хальстенбергом, тоді як медичний протокол забороняє гравцям обмінюватися футболками через пандемію коронавируса.

Подібне порушення може привести до одноматчевої дискваліфікації і обов'язковому 12-денному карантину.

Таким чином, Неймар може бути відсторонений від фіналу ЛЧ, який пройде вже 23 серпня.

Нагадаємо, суперник ПСЖ визначиться сьогодні в поєдинку між "Баварією" і "Ліоном".

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