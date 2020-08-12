У першому матчі 1/4 фіналу плей-офф Східної конференції Кубка Стенлі "Тампа-Бей Лайтнінг" приймала "Коламбус Блю Джекетс".

Для виявлення переможця командам довелося грати 5 овертаймів.

Автором переможної шайби став форвард "Тампи" Брейді Пойнт - 3:2 5ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Цей матч став четвертим за тривалістю в історії НХЛ. Команди провели на льоду 150 хвилин і 27 секунд. Крім того, гра в цілому тривала 6 годин і 13 хвилин.

Додамо, що воротар "Коламбуса" Йонас Корпісало відбив 85 кидків і встановив новий рекорд плей-офф НХЛ за кількістю сейвів за матч. Попереднє досягнення з 1987 року належало Келлі Хруді - 73 відбитих кидка.

Самі тривалі матчі в історії НХЛ:

"Монреаль" - "Детройт" - 0:1, 1936 рік (176 хвилин і 30 секунд); "Бостон" - "Торонто" - 0:1, 1933 рік (164 хвилини і 46 секунд); "Піттсбург" - "Філадельфія" - 1:2, 2000 рік (152 хвилини і 1 секунда).

Нагадаємо, через коронавіруса регулярний чемпіонат НХЛ був завершений достроково. У плей-офф потрапили 24 команди, що мали на момент зупинки регулярного чемпіонату найбільший відсоток перемог.

У попередньому раунді вилетіли ще вісім клубів - "Торонто Мейпл Ліфс", "Флорида Пантерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Піттсбург Пінгвінз", "Нешвілл Предаторз", "Едмонтон Ойлерз", "Вінніпег Джетс" і "Міннесота Уайлд".