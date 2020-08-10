У "Зорі" виявлений випадок зараження на коронавірус гравця збірної України

У складі бронзового призера минулого чемпіонату - "Зорі" виявлений одиничний випадок зараження на коронавірус, повідомляється на офіційному сайті луганчан.

Захворів футболіст збірної України Дмитро Іванісеня. Хавбек відчув нездужання ще 6 серпня. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. За його результатами у гравця був діагностований COVID-19.

Футболіста відправили на двотижневий карантин. Відзначається, що самопочуття у гравця добре. Сам футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Дмитро знаходиться під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест.

Додамо, що команда і тренерський штаб пройшли додаткові тести всі з яких виявилися негативними.

Нагадуємо, у двох гравців столичного "Динамо" виявили COVID-19.