Малиновський увійшов в топ-40 кращих гравців сезону в Серії А

Руслан може зарахувати сезон собі в актив.

Фото: Goal Пауло Дібала

Варто зазначити, що перше місце в списку зайняв гравець "Ювентуса" Пауло Дібала.

У топ-10, крім аргентинця, ще один футболіст представляє чемпіона Італії - Кріштіану Роналду зайняв третю сходинку.

А між ними розташувався найкращий снайпер європейських чемпіонатів, гравець "Лаціо" Чіро Іммобіле.

Відзначимо досить високе місце, яке зайняв хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський - 38.

Фото: Аталанта Руслан Малиновський

Топ-10 Серії А.