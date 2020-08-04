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Малиновський увійшов в топ-40 кращих гравців сезону в Серії А

Руслан може зарахувати сезон собі в актив.

Пауло Дібала
Фото: Goal
Пауло Дібала
Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport склало збірну Серії А що складається з 100 футболістів.

Варто зазначити, що перше місце в списку зайняв гравець "Ювентуса" Пауло Дібала. 

У топ-10, крім аргентинця, ще один футболіст представляє чемпіона Італії - Кріштіану Роналду зайняв третю сходинку.

А між ними розташувався найкращий снайпер європейських чемпіонатів, гравець "Лаціо" Чіро Іммобіле.

Відзначимо досить високе місце, яке зайняв хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський - 38.

Руслан Малиновський
Фото: Аталанта
Руслан Малиновський

Топ-10 Серії А.

  1. Пауло Диба ("Ювентус")
  2. Чіро Іммобіле ("Лаціо")
  3. Кріштіану Роналду ("Ювентус")
  4. Алехандро Гомес ("Аталанта")
  5. Ромелу Лукаку ("Інтер")
  6. Луїс Альберто ("Лаціо")
  7. Златан Ібрагімович ("Мілан")
  8. Нордін Амрабат ("Верона")
  9. Дії Кулусевскі ("Парма")
  10. Йосип Ілічич ("Аталанта")
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