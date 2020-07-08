Напередодні відкривав програму 31-го туру Серії А матч в Лечче, в якому однойменний клуб приймав одного з претендентів на "скудетто" - "Лаціо".

Римляни досить несподiвано поступилися 1:2 і, по всій видимості, поховали свої шанси на завоювання золотих медалей.

На 90+3 хвилині стався неординарний, як для футболу, епізод. Захисник гостей Патрік Габаррон в неігровому моменті чогось вирішив вкусити свого суперника за руку.

Неаполітанський арбітр Фабіо Мареска не залишив без уваги цей жест 27-річного іспанця і вигнав "гризуна" з поля.