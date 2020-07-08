Команди забили на двох 6 м'ячів.

Стартовий день 31-го туру Серії А був ознаменований колись центральним матчем всього кола, а зараз - тільки принциповим матчем між "Міланом" і "Ювентусом".

І, як в минулі часи, команди на "Сан-Сіро" розіграли зубодробильний сценарій, за яким міланці відігралися з рахунку 0:2, забивши чотири поспіль м'ячі - підсумкова перемога господарів - 4:2.

Всі м'ячі були забиті після перерви.

Відкрив рахунок в матчі Адрієн Рабьо, немов слаломист, прошивший від центральної лінії поля оборону суперника і поклавший м'яч у верхній кут воріт - 0:1 - йшла 2-а хвилина другого тайму.

Через 6 хвилин подвоїв перевагу гостей Кріштіану Роналду - 0:2.

Шістдесяті хвилини зустрічі видалися багаті на події.

"Розкрутив" сценарій VAR, углядевшій гру рукою Леонардо Бонуччі у власному штрафному майданчику. Пенальті чітко реалізував Златан Ібрагімович - 1:2.

На 66-й і 67-й хвилинах Франк Кессі і Рафаел Леау виводять "россонері" вперед - 3:2.

А на 80-й хвилині Анте Ребич поставив жирну крапку в міланському трилері - 4:2.

Відзначимо, ця поразка "Старої синьйори" ніяк не відбилося на чемпіонській гонці, тому що годиною раніше "Лаціо" поступився на виїзді "Лечче" (1:2), і відрив в 7 очок зберігся.